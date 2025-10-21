Росіяни масовано атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині: є загиблі та поранені
- Російська армія здійснила близько 20 ударів безпілотниками по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.
- Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, зокрема дві жінки та два чоловіки, а також поранено 7 осіб, серед яких 10-річна дівчинка.
Російська армія вдень 21 жовтня масовано атакувала Новгород-Сіверський у Чернігівській області. У місті було близько 20 ударів ворожими безпілотниками.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.
Що відомо про масовану атаку на Новгород-Сіверський 21 жовтня?
Олександр Селіверстов написав на своїй сторінці у фейсбуці, що станом на 15:40 росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського.
Вже близько 20 ударів "Шахедами"! Всім залишатись в укриттях!!!
– написав начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації.
У місті після атаки бачили дим. У мережі також писали, що в районі Новгород-Сіверського після обстрілу почалися перебої зі світлом. Наразі офіційної інформації щодо цього "Чернігівобленерго" не повідомляло.
Згодом стало відомо, що в місті є загиблі та поранені. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав, що відомо про 4 загиблих – двоє чоловіків і дві жінки, а також 7 постраждалих.
"Серед них – дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості", – зауважив Чаус.
Він також наголосив, що у Новгород-Сіверському після атаки багато руйнувань.
Наслідки російської атаки по Новгород-Сіверському / Фото з телеграм-каналу В'ячеслава Чауса
Як Росія тероризує Чернігівську область та енергетику регіону?
У Чернігові через обстріл ввечері 20 жовтня стався блекаут, енергетики не можуть розпочати відновлювальні роботи через постійні обстріли. У місті наразі працює понад 20 Пунктів Незламності, де можна зігрітися та зарядити телефон.
До цього вночі 20 жовтня Росія атакувала енергооб'єкти у Ніжинському районі Чернігівської області. Тоді без світла залишалося понад 30 тисяч споживачів.
До речі, за словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького Росія розпочала масовані атаки на Сумську та Чернігівську області після заяви російського диктатора про наміри створити так звану "санітарну зону" у цих регіонах. Росія прагне, щоб населення, яке залишиться без води, світла й газу, покинуло свої домівки.