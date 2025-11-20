Взрывы прогремели в Чернигове

Утром 20 ноября в Чернигове были слышны взрывы. На город двигались вражеские БпЛА.

Об этом проинформировали корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Чернигове?

В городе около 9:56 прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе российских беспилотников в регионе.

Еще один взрыв услышали жители Чернигова в 10:06.

