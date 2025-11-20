20 листопада, 09:59
Вибухи прогриміли в Чернігові: місто, імовірно, атакували російські дрони
Вранці 20 листопада в Чернігові було чутно вибухи. На місто рухалися ворожі БпЛА.
Про таке поінформували кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Чернігові?
У місті близько 9:56 пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу російських безпілотників у регіоні.
Ще один вибух чули мешканці Чернігова о 10:06.
