Вибухи прогриміли в Чернігові: місто, імовірно, атакували російські дрони

Вранці 20 листопада в Чернігові було чутно вибухи. На місто рухалися ворожі БпЛА.

Про таке поінформували кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Чернігові?

У місті близько 9:56 пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу російських безпілотників у регіоні.

Ще один вибух чули мешканці Чернігова о 10:06.

Які наслідки попередніх ударів Росії по Чернігівщині?