Так, на Корюківщині безпілотники влучили у два об'єкти енергетичної інфраструктури. На одному із них виникла пожежа. Частина населених пунктів залишилася без світла. Про це повідомив очільника ОВА В'ячеслав Чаус, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Чернігівщину?

Також у місті Мена ворог вдарив по сільськогосподарському підприємству. Загорівся ангар і 40 тонн пелет соняшнику.

У Новгороді-Сіверському через удар БпЛА по автозаправці поранень зазнала 54-річна працівниця. Її ушпиталили. Пізно ввечері "Герані" знову атакували місто. Пошкоджені житлові будинки і продуктовий магазин.

Противник атакував Чернігівщину дронами / Фото ОВА / ДСНС

Що відомо про російську атаку 17 листопада?