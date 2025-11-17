Так, на Корюковщине беспилотники попали в два объекта энергетической инфраструктуры. На одном из них возник пожар. Часть населенных пунктов осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает 24 Канал.
Что известно о последствиях атаки БпЛА на Черниговщину?
Также в городе Мена враг ударил по сельскохозяйственному предприятию. Загорелся ангар и 40 тонн пеллет подсолнечника.
В Новгороде-Северском из-за удара БПЛА по автозаправке ранения получила 54-летняя работница. Ее госпитализировали. Поздно вечером "Герани" снова атаковали город. Повреждены жилые дома и продуктовый магазин.
Противник атаковал Черниговскую область дронами / Фото ОВА / ГСЧС
Что известно о российской атаке 17 ноября?
- В ночь на 17 ноября враг запустил по Украине 2 баллистические ракеты и 128 дронов. По состоянию на 09:00 Силы ПВО обезвредили 91 беспилотник.
- Под массированной атакой БПЛА оказалась Одесская область, в частности город Измаил. Там противник повредил несколько гражданских судов и энергообъект ДТЭК. Разрушение энергетической инфраструктуры существенное. Восстановление займет определенное время. Более 32 тысяч семей остались без света.
- Враг ударил двумя ракетами по центру Балаклеи. Снаряды упали в жилом районе – три человека погибли, еще более десяти пострадали.