Так, на Корюковщине беспилотники попали в два объекта энергетической инфраструктуры. На одном из них возник пожар. Часть населенных пунктов осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает 24 Канал.

Что известно о последствиях атаки БпЛА на Черниговщину?

Также в городе Мена враг ударил по сельскохозяйственному предприятию. Загорелся ангар и 40 тонн пеллет подсолнечника.

В Новгороде-Северском из-за удара БПЛА по автозаправке ранения получила 54-летняя работница. Ее госпитализировали. Поздно вечером "Герани" снова атаковали город. Повреждены жилые дома и продуктовый магазин.

Противник атаковал Черниговскую область дронами / Фото ОВА / ГСЧС

Что известно о российской атаке 17 ноября?