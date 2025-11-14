Взрывы прогремели в Днепре

Вечером 14 ноября Россия продолжает терроризировать Украину ударными беспилотниками. Взрывы слышали в Днепре.

Туда летел БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно о взрывах в Днепре?

В 19:55 воздушные Силы предупреждали о движении БПЛА в Синельниковском районе. Он летел западным курсом.

БпЛА в направлении Днепра,

– уже писали в ПС в 20:17.

Тревогу в Днепровском районе объявили за 10 минут до этого.

Взрывы слышали в 20:20. Местные телеграмм-каналы писали, что работала ПВО.

Через 4 минуты раздался отбой.

О возможных последствиях атаки власти еще не сообщали.

Последние атаки на Украину