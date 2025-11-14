Вибухи пролунали у Дніпрі
- Увечері 14 листопада Росія атакувала Дніпро ударними безпілотниками, вибухи чули о 20:20.
- Повітряні сили попереджали про рух БпЛА, а місцеві телеграм-канали повідомили, що працювала ППО.
Увечері 14 листопада Росія продовжує тероризувати Україну ударними безпілотниками. Вибухи чули у Дніпрі.
Туди летів БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
О 19:55 повітряні Сили попереджали про рух БпЛА у Синельниківському районі. Він летів західним курсом.
БпЛА в напрямку Дніпра,
– уже писали у ПС о 20:17.
Тривогу у Дніпровському районі оголосили за 10 хвилин до цього.
Вибухи чули о 20:20. Місцеві телеграм-канали писали, що працювала ППО.
Через 4 хвилини пролунав відбій.
Про можливі наслідки атаки влада ще не повідомляла.
Останні атаки на Україну
У Сумах вдень 14 листопада пролунали вибухи, місто атакували ударні дрони. Через обстріл постраждали 4 людини, серед них – 17-річний підліток.
Російські дрони вранці також атакували ринок у Чорноморську. Загинуло 2 людини і 10 отримали поранення.
А вночі від російських атак серйозно постраждав Київ. Там 6 загиблих та 36 поранених.