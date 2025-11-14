Вибухи пролунали у Дніпрі

Увечері 14 листопада Росія продовжує тероризувати Україну ударними безпілотниками. Вибухи чули у Дніпрі.

Туди летів БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

О 19:55 повітряні Сили попереджали про рух БпЛА у Синельниківському районі. Він летів західним курсом.

БпЛА в напрямку Дніпра,

– уже писали у ПС о 20:17.

Тривогу у Дніпровському районі оголосили за 10 хвилин до цього.

Вибухи чули о 20:20. Місцеві телеграм-канали писали, що працювала ППО.

Через 4 хвилини пролунав відбій.

Про можливі наслідки атаки влада ще не повідомляла.

Останні атаки на Україну