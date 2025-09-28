В ночь на 28 сентября Россия атакует Украину по разным видам вооружения. Поэтому, в частности, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Туда летели ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно об атаке на Хмельницкую область?

Примерно в 2:27 по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили о взлете истребителя МиГ-31К, а затем о пусках двух "Кинжалов".

Справочно. МиГ-31 – первый советский истребитель 4-го поколения, предназначен для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей, которым россияне терроризируют Украину. Его скорость до 3400 километров в час. Он является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые имеют дальность до 2000 километров.

Обе выпущенные ракеты направлялись в Хмельницкую область, где и прогремели взрывы.

В ОВА написали, что жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов – предварительно, без жертв и разрушений.

Где еще были взрывы?