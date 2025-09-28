Вибухи пролунали на Хмельниччині – туди летіли "Кинджали" з Міг-31К
- На Хмельниччині пролунали вибухи через атаку Росії.
- Було випущено дві ракети "Кинджал".
У ніч на 28 вересня Росія атакує Україну з різних видів озброєння. Через це, зокрема, у Хмельницькій області було чути звуки вибухів.
Туди летіли ракети. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Хмельниччину?
Приблизно о 2:27 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.
Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про зліт винищувача Міг-31К, а потім про пуски двох "Кинджалів".
Довідково. МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей, яким росіяни тероризують Україну. Його швидкість до 3400 кілометрів на годину. Він є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які мають дальність до 2000 кілометрів.
Обидві випущені ракети прямували на Хмельниччину, де й пролунали вибухи.
В ОВА написали, що жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів – попередньо, без жертв та руйнувань.
Де ще були вибухи?
Вночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Було попередження про рух БпЛА, а ще швидкісну ціль, ймовірно, "Смерча". Унаслідок атаки пошкоджено заправку та приватний будинок, є травмовані.
Також гучно було у Києві. Над столицею фіксували дрони – працювала ППО.
Місцеві ЗМІ також повідомляли про вибухи на Одещині, зокрема, про пожежу у Білгород-Дністровському після атаки безпілотників.