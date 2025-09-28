У ніч на 28 вересня Росія атакує Україну з різних видів озброєння. Через це, зокрема, у Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

Туди летіли ракети. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія знову тероризує Україну ударними БпЛА, також злетів МіГ

Що відомо про атаку на Хмельниччину?

Приблизно о 2:27 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про зліт винищувача Міг-31К, а потім про пуски двох "Кинджалів".

Довідково. МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей, яким росіяни тероризують Україну. Його швидкість до 3400 кілометрів на годину. Він є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які мають дальність до 2000 кілометрів.

Обидві випущені ракети прямували на Хмельниччину, де й пролунали вибухи.

В ОВА написали, що жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів – попередньо, без жертв та руйнувань.

Де ще були вибухи?