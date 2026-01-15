Взрывы прогремели в Киеве: россияне снова терроризируют дронами

Утром 15 января российские оккупанты терроризируют Украину. Взрывы во время воздушной тревоги прогремели в столице.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Укринформа.

Что известно о взрывах в столице?

Утром в четверг, 15 января, россияне совершили атаку на Киевскую область. Под ударом оказалась и столица.

Киев – БпЛА на Позняки с юга,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.