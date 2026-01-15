15 января, 09:29
Взрывы прогремели в Киеве: россияне снова терроризируют дронами
Утром 15 января российские оккупанты терроризируют Украину. Взрывы во время воздушной тревоги прогремели в столице.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Укринформа.
Что известно о взрывах в столице?
Утром в четверг, 15 января, россияне совершили атаку на Киевскую область. Под ударом оказалась и столица.
Киев – БпЛА на Позняки с юга,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.