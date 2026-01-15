Вибухи прогриміли в Києві: росіяни знову тероризували дронами
- Уранці 15 січня російські окупанти здійснили атаку на Київську область, зокрема на столицю, за допомогою дронів.
- Реактивний дрон "Герань-3" був імовірно збитий силами ППО.
Уранці 15 січня російські окупанти тероризують Україну. Вибухи під час повітряної тривоги пролунали в столиці.
Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Укрінформу.
Дивіться також Ворожі безпілотники тримають курс на Київ: які регіони атакує Росія
Що відомо про вибухи у столиці?
Уранці в четвер, 15 січня, росіяни здійснили атаку на Київську область. Під ударом опинилася й столиця.
Київ – БпЛА на Позняки з півдня,
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Моніторингові ресурси заявили про реактивний "Шахед" курсом на столицю. Також Київ атакував реактивний дрон "Герань-3", який, імовірно, збили сили ППО.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де також було гучно?
Водночас російські військові вдарили по центру Львова. Ведуча 24 Каналу розповіла, що ворожий дрон впав у центрі міста на дитячий ігровий майданчик поблизу пам'ятника Бандері. На місці працюють профільні служби.
Правоохоронці радять людям обходити місце влучання, на території видно уламки "Шахеда". Через атаку пошкоджено 9 житлових будинків, та вітражі церкви Святих Ольги та Єлизавети, але не суттєво.