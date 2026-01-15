Вибухи прогриміли в Києві: росіяни знову тероризували дронами

Уранці 15 січня російські окупанти тероризують Україну. Вибухи під час повітряної тривоги пролунали в столиці.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Укрінформу.

Що відомо про вибухи у столиці?

Уранці в четвер, 15 січня, росіяни здійснили атаку на Київську область. Під ударом опинилася й столиця.

Київ – БпЛА на Позняки з півдня,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Моніторингові ресурси заявили про реактивний "Шахед" курсом на столицю. Також Київ атакував реактивний дрон "Герань-3", який, імовірно, збили сили ППО.

Де також було гучно?