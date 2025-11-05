Взрывы прогремели в Одессе: область с моря атакуют "Шахеды"

Днем 5 ноября Россия продолжила террор Украины ударными дронами. Из-за атаки жители Одессы услышали взрывы в городе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

Смотрите также Россия запускала "Шахеды" и била баллистикой: какой была ночная атака

Что известно об атаке на Одесскую область?

Воздушная тревога по всей Одесской области была объявлена ​​около 16:20 5 ноября. Она связана с угрозой ударов вражескими "Шахедами".

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов в направлении Одесской области.

Вражеские БПЛА у побережья Одесщины курсом на Затоку,

– написали военные.

Уже около 16:35 местные жители услышали взрывы. Издание предполагает, что они связаны с работой противовоздушной обороны по российским беспилотникам.

Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие и находиться там до отбоя.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Каковы последствия последних российских атак?