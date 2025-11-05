Взрывы прогремели в Одессе: область с моря атакуют "Шахеды"
- 5 ноября Россия атаковала Одесскую область ударными дронами.
- Вследствие этого местные слышали взрывы, о последствиях пока неизвестно.
Днем 5 ноября Россия продолжила террор Украины ударными дронами. Из-за атаки жители Одессы услышали взрывы в городе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
Что известно об атаке на Одесскую область?
Воздушная тревога по всей Одесской области была объявлена около 16:20 5 ноября. Она связана с угрозой ударов вражескими "Шахедами".
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов в направлении Одесской области.
Вражеские БПЛА у побережья Одесщины курсом на Затоку,
– написали военные.
Уже около 16:35 местные жители услышали взрывы. Издание предполагает, что они связаны с работой противовоздушной обороны по российским беспилотникам.
Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие и находиться там до отбоя.
Каковы последствия последних российских атак?
Россия 4 – 5 ноября запустила 80 ударных БПЛА, из них примерно 50 – типа "Шахед". Зафиксировано 18 попаданий в 7 локациях. Силы ПВО сбили или подавили 61 дрон.
В Николаеве ночью раздались взрывы во время атаки. Город атаковали не менее пяти БПЛА. Утром там тоже ударили КАБом.
Ранее, ночью 4 ноября, оккупанты атаковали Одесскую область. Под огонь попал Измаильский район, в том числе энергетические и портовые объекты.