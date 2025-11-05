Вибухи пролунали в Одесі: область з моря атакують "Шахеди"

Удень 5 листопада Росія продовжила терор України ударними дронами. Через атаку жителі Одеси почули вибухи у місті.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Думську".

Повітряну тривогу по всій Одеській області оголосили близько 16:20 5 листопада. Вона пов'язана із загрозою ударів ворожими "Шахедами".

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів у напрямку Одещини.

Ворожі БпЛА поблизу узбережжя Одещини курсом на Затоку,

– написали військові.

Вже близько 16:35 місцеві жителі почули вибухи. Видання припускає, що вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою.

