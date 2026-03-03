Взрывы прогремели в Полтаве
- 3 марта в Полтаве были слышны взрывы.
- Воздушные силы предупредили о движении российского БПЛА в регионе за 12 минут до сообщений о взрывах.
Посреди дня 3 марта жители Полтавы содрогнулись от взрывов. В сторону города двигался вражеский дрон.
О звуках взрывов сообщили корреспонденты Общественного.
Что известно о взрывах в Полтаве?
Следует отметить, что Воздушные силы около 15:26 предупреждали о движении российского БпЛА в Полтавской области. Дрон летел курсом на Диканьку/Полтаву.
Уже в 15.38 поступила информация о взрывах в городе. К моменту публикации подробностей о возможных последствиях удара нет.
Очевидно, власти официально сообщат об атаке, как только разрешит ситуация с безопасностью.
Отметим также, что, по словам главкома Александра Сырского, Россия изменила подход к применению "Шахедов". Новая тактика усложняет их перехват украинскими силами противовоздушной обороны.
Где еще гремели взрывы в Украине в последнее время?
Утром 3 марта Николаев находился под ракетной угрозой, там раздался взрыв. Российские ударные дроны ночью 3 марта атаковали Одесскую область. Среди пораженных объектов – портовая инфраструктура и транспортные сооружения. Поврежден склад сухих грузов, контейнеры на дорогах, выбиты окна в административных зданиях.
А с вечера страна-агрессорка терроризировала Киев и область, там гремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.