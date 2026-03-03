Вибухи прогриміли у Полтаві

Посеред дня 3 березня мешканці Полтави здригнулися від вибухів. У бік міста рухався ворожий дрон.

Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного.

До теми Авіаексперт відповів, чи зменшаться атаки "Шахедами" по України через події в Ірані

Що відомо про вибухи в Полтаві?

Варто зауважити, що Повітряні сили близько 15:26 попереджували про рух російського БпЛА на Полтавщині. Дрон летів курсом на Диканьку / Полтаву.

Вже о 15:38 надійшла інформація про вибухи в місті. На момент публікації подробиць про можливі наслідки удару немає.

Вочевидь, влада офіційно повідомить про атаку, щойно дозволить безпекова ситуація.

Зазначимо також, що за словами головкома Олександра Сирського, Росія змінила підхід до застосування "Шахедів". Нова тактика ускладнює їхнє перехоплення українськими силами протиповітряної оборони.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще гриміли вибухи в Україні останнім часом?