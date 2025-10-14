Российская армия ночью во вторник, 14 октября, атакует украинские города, применяя ударные беспилотники. Во время этого взрывы прогремели в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в области уже была объявлена воздушная тревога на момент взрыва.

Смотрите также Террор российскими "Шахедами" продолжается: где есть угроза удара

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили еще около 18:44 13 октября из-за угрозы ударных беспилотников. Воздушные силы неоднократно сообщали об опасности для региона, в частности для областного центра.

Уже ориентировочно в 00:43 в сети появились первые сообщения о том, что в городе было громко.

В Сумах слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Уже через минуту после этого Воздушные силы снова сообщили о вражеском дроне, который движется в направлении города. По состоянию на 00:45 угроза для Сум сохраняется. Дополнительных деталей пока не указывают.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где также было громко раньше?