Вибухи прогриміли у Сумах
- Уночі 14 жовтня у Сумах пролунали вибухи через атаку російських ударних безпілотників.
- Повітряна тривога вже була оголошена через загрозу БпЛА, вибухи почули близько 00:43.
Російська армія вночі у вівторок, 14 жовтня, атакує українські міста, застосовуючи ударні безпілотники. Під час цього вибухи пролунали у Сумах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що в області вже була оголошена повітряна тривога на момент вибуху.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили ще близько 18:44 13 жовтня через загрозу ударних безпілотників. Повітряні сили неодноразово повідомляли про небезпеку для регіону, зокрема для обласного центру.
Вже орієнтовно о 00:43 у мережі з'явилися перші повідомлення про те, що у місті було гучно.
У Сумах чути звуки вибухів,
– ідеться у повідомленні.
Вже за хвилину після цього Повітряні сили знову повідомили про ворожий дрон, який рухається у напрямку міста. Станом на 00:45 загроза для Сум зберігається. Додаткових деталей наразі не вказують.
Де також було гучно раніше?
Росіяни ввечері 13 жовтня атакували Харків керованими авіабомбами. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання у медичний заклад. Попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Через атаку постраждали люди.
Також під час атаки безпілотників вибухи чули у Чернігові. Ворожий дрон спершу рухався на Броварський район Київщини. Місцева влада наразі не коментувала цю інформацію. Повідомлень про наслідки не було.
До цього гучно було у Павлограді Дніпропетровської області. Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що у місті пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки. На місці спалахнула пожежа.