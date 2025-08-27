Взрывы слышали в Запорожье: в районе Хортицы работает ПВО
- 27 августа Россия атаковала Запорожье ударными БпЛА, и информация о взрывах появилась в 20:53.
- ПВО работала в районе острова Хортица, чтобы противодействовать атаке, о чем сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Вечером 27 августа оккупанты атаковали Запорожье ударными БпЛА.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов существует угроза
Что известно о взрывах в Запорожье?
Россия атаковала Запорожье вечером 27 августа ударными БпЛА. Информация о взрывах в городе появилась в 20:53.
В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в районе острова Хортица.
Работа ПВО по вражескому БпЛА в районе острова Хортица,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в 20:51 в Воздушных силах также предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Запорожья.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Какие регионы "Шахеды" атаковали прошлой ночью?
- В ночь на 27 августа Россия атаковала Самару на Днепропетровщине. Там прогремели взрывы.
- Также под ударом была Полтавщина. В ОВО сообщали о работе ПВО в области.
- В общем в течение ночи на 27 августа Россия выпустила по Украине 95 БПЛА типа "Шахед" и беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили и подавили 74 российских дронов.