Вибухи чули у Запоріжжі: в районі Хортиці працює ППО
- 27 серпня Росія атакувала Запоріжжя ударними БпЛА, і інформація про вибухи з'явилася о 20:53.
- ППО працювала в районі острова Хортиця, щоб протидіяти атаці, про що повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Увечері 27 серпня окупанти атакували Запоріжжя ударними БпЛА.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів існує загроза
Що відомо про вибухи у Запоріжжі?
Росія атакувала Запоріжжя увечері 27 серпня ударними БпЛА. Інформація про вибухи у місті з'явилася о 20:53.
Водночас очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО в районі острова Хортиця.
Робота ППО по ворожому БпЛА в районі острова Хортиця,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що о 20:51 в Повітряних силах також попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Запоріжжя.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Які регіони "Шахеди" атакували минулої ночі?
- В ніч на 27 серпня Росія атакувала Самару на Дніпропетровщині. Там пролунали вибухи.
- Також під ударом була Полтавщина. В ОВО повідомляли про роботу ППО в області.
- Загалом продовж ночі на 27 серпня Росія випустила по Україні 95 БпЛА типу "Шахед" та безпілотників різних типів. Сили ППО збили та подавили 74 російських дронів.