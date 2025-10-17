В ночь на 17 октября над российским Сочи прогремели взрывы. Местные власти заявляют, что российские так называемые силы ПВО отражают ракетную атаку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Что известно об атаке на Сочи?

Сообщения о взрывах в Сочи появились после 3 часов ночи. Местные жители рассказывают, что слышали около трех взрывов над Адлером.

По словам очевидцев, характерные звуки "пролета беспилотников" якобы появлялись со стороны Абхазии.

Также в городе почти всю ночь воет сирена – россияне жалуются, что туристов в отелях Сочи спускают в подвалы и подземные паркинги.

В Сочи раздаются взрывы: смотрите видео

Впоследствии появились комментарии от местных властей. Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе работает система ПВО и отражается атака беспилотников.

В 04:55 Прошунин сообщил о якобы ракетной атаке на город.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной,

– написал российский чиновник.

Традиционно, по состоянию на момент публикации местные власти не сообщали ни о каких последствиях атаки в регионе.

