У Сочі прогриміли вибухи: росіяни заявляють, що місто атакують ракети та БпЛА
- В ніч на 17 жовтня в Сочі пролунали вибухи, місцева влада заявляє про ракетну атаку та атаку БпЛА, в місті працюють сили ППО.
- На тлі атаки росіяни скаржаться, що туристів у готелях Сочі спускають у підвали та підземні паркінги.
В ніч на 17 жовтня над російським Сочі пролунали вибухи. Місцева влада заявляє, що російські так звані сили ППО відбивають ракетну атаку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
Що відомо про атаку на Сочі?
Повідомлення про вибухи в Сочі з'явилися після 3 години ночі. Місцеві жителі розповідають, що чули близько трьох вибухів над Адлером.
За словами очевидців, характерні звуки "прольоту безпілотників" нібито з'являлися з боку Абхазії.
Також у місті майже всю ніч виє сирена – росіяни скаржаться, що туристів у готелях Сочі спускають у підвали та підземні паркінги.
У Сочі лунають вибухи: дивіться відео
Згодом з'явилися коментарі від місцевої влади. Мер Сочі Андрій Прошунін заявив, що в місті працює система ППО та відбивається атака безпілотників.
О 04:55 Прошунін повідомив про нібито ракетну атаку на місто.
Зберігайте спокій! Чекайте на скасування сигналу відразу, як обстановка в Сочі стане безпечною,
– написав російський посадовець.
Традиційно, станом на момент публікації місцева влада не повідомляла про жодні наслідки атаки в регіоні.
В Росії регулярно гримлять вибухи: останні новини
В ніч проти 16 жовтня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод. Відомо, що це підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.
Тієї ж ночі про масовану атаку дронів на енергооб'єкти повідомили у Волгоградській області Росії. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська сталося загоряння.
Волгоград опинився під атакою і в ніч на 15 жовтня. Тоді в мережі писали, що дрони вдарили по НПЗ в Красноармійському районі. Внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа.