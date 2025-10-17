В ніч на 17 жовтня над російським Сочі пролунали вибухи. Місцева влада заявляє, що російські так звані сили ППО відбивають ракетну атаку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Що відомо про атаку на Сочі?

Повідомлення про вибухи в Сочі з'явилися після 3 години ночі. Місцеві жителі розповідають, що чули близько трьох вибухів над Адлером.

За словами очевидців, характерні звуки "прольоту безпілотників" нібито з'являлися з боку Абхазії.

Також у місті майже всю ніч виє сирена – росіяни скаржаться, що туристів у готелях Сочі спускають у підвали та підземні паркінги.

У Сочі лунають вибухи: дивіться відео

Згодом з'явилися коментарі від місцевої влади. Мер Сочі Андрій Прошунін заявив, що в місті працює система ППО та відбивається атака безпілотників.

О 04:55 Прошунін повідомив про нібито ракетну атаку на місто.

Зберігайте спокій! Чекайте на скасування сигналу відразу, як обстановка в Сочі стане безпечною,

– написав російський посадовець.

Традиційно, станом на момент публікації місцева влада не повідомляла про жодні наслідки атаки в регіоні.

