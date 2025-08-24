В Сызрани в России ночь на 24 августа была абсолютно неспокойной. Очевидцы сообщали, что слышали более 20 взрывов в городе.

Также сообщали, что под атакой может быть Сызранский НПЗ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об атаке Сызрани 24 августа?

В Сызрани, что в Самарской области России, после 03:00 в местном аэропорту ввели печально известный план "Ковер", пропагандисты писали, что на город летят неизвестные беспилотники.

В Сызрани слышали сирены / Видео Exilenova+

Местные жители рассказывали, что сначала в 4:20 было слышно 3 взрыва, а потом через 20 минут еще 2. В небе также гудят звуки двигателей и слышны взрывы, от которых "сработала сигналка у автомобилей и дрожали стены".

В Сызрани было шумно под утро 24 августа: смотрите видео

Пропагандисты пишут, что по неизвестным дронам "работает российская ПВО" на юге Сызрани. Местные власти эту атаку пока не комментировали.

Массированная атака по Сызрани продолжается уже более 3 часов, также, по словам очевидцев, было слышно уже более 20 взрывов.

Местные жители сообщили российским СМИ, что ПВО сбило уже "не менее 5 беспилотников над лесом". По словам сызранцев, пока повреждений на земле якобы нет.

Также сообщается, что под атакой может быть Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из ключевых предприятий для врага в войне.

Чем важен Сызранский НПЗ для России?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что Сызранский НПЗ имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам нефтеперерабатывающих заводов в России.



Продукция завода включает топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.



По словам Коваленко, для российской армии НПЗ такого уровня играет важную роль в обеспечении топливом и это часть логистики их войск.

Сызранский НПЗ не впервые под атакой