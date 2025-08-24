У Сизрані в Росії ніч на 24 серпня була абсолютно неспокійною. Очевидці повідомляли, що чули понад 20 вибухів у місті.

Також повідомляли, що під атакою може бути Сизранський НПЗ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про атаку Сизрані 24 серпня?

У Сизрані, що в Самарській області Росії, після 03:00 у місцевому аеропорті ввели сумнозвісний план "Килим", пропагандисти писали, що на місто летять невідомі безпілотники.

У Сизрані чули сирени / Відео Exilenova+

Місцеві жителі розповідали, що спочатку о 4:20 було чути 3 вибухи, а потім через 20 хвилин ще 2. У небі також гудуть звуки двигунів і чутно вибухи, від яких "спрацювала сигналка біля автівок і тремтіли стіни".

У Сизрані було гучно під ранок 24 серпня: дивіться відео

Пропагандисти пишуть, що по невідомих дронах "працює російська ППО" на півдні Сизрані. Місцева влада цю атаку поки що не коментувала.

Масована атака по Сизрані триває вже понад 3 години, також, за словами очевидців, було чути вже понад 20 вибухів.

Місцеві жителі повідомили російським ЗМІ, що ППО збило вже "не менше ніж 5 безпілотників над лісом". За словами сизранців, наразі пошкоджень на землі буцімто немає.

Також повідомляється, що під атакою може бути Сизранський нафтопереробний завод, який є одним із ключових підприємств для ворога у війні.

Чим важливий Сизранський НПЗ для Росії?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що Сизранський НПЗ має потужність перероблювання 8,9 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами нафтопереробних заводів у Росії.



Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.



За словами Коваленка, для російської армії НПЗ такого рівня відіграє важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики їхніх військ.

Сизранський НПЗ не вперше під атакою