В Уфе, которая является столицей российского Башкортостана, утром 15 октября летали неизвестные дроны. После этого в районе нефтеперерабатывающего завода видели много дыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA и телеграм-канал Supernova+.

Что известно о неспокойном утре в Уфе?

Российские журналисты писали, что неизвестный беспилотник атаковал, вероятно, промзону в Уфе, где расположен, в том числе нефтеперерабатывающий завод "Уфаоргсинтез", принадлежащий "Башнефти".

Уфу атакуют неизвестные беспилотники / Видео с телеграм-канала Supernova+

Местные жители пишут, что дым виден в районе Бирского тракта – дороги, проходящей по промзоне. Также сообщается о проблемах с мобильным интернетом.

В районе "Башнефть-УНПЗ" видят дым / Видео с телеграм-канала Supernova+

В Башкортостане ранее была объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Уфы был введен план "Ковер", впоследствии временные ограничения сняли.

Местные жители жалуются о неизвестных дронах в Башкортостане / Видео с телеграм-канала Supernova+

Стоит отметить, что "Башнефть-УНПЗ", расположена за около 1 400 километров от границ Украины. Это уже четвертая атака на Башкортостан в течение последнего месяца.

Кстати, эксперт из США Марк Тот заявил в эфире 24 Канала, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Такие атаки могут нести за собой гуманитарные последствия для россиян.

Когда еще НПЗ в Башкортостане атаковали украинские дроны?