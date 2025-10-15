В Уфі, що є столицею російського Башкортостану, уранці 15 жовтня літали невідомі дрони. Після цього у районі нафтопереробного заводу бачили багато диму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA та телеграм-канал Supernova+.

До теми БпЛА вдарили по Смоленському авіаційному заводу, – OSINT

Що відомо про неспокійний ранок в Уфі?

Російські журналісти писали, що невідомий безпілотник атакував, ймовірно, промзону в Уфі, де розташований в тому числі нафтопереробний завод "Уфаоргсинтез", що належить "Башнєфті".

Уфу атакують невідомі безпілотники / Відео з телеграм-каналу Supernova+

Місцеві жителі пишуть, що дим видно у районі Бірського тракту – дороги, що проходить промзоною. Також повідомляється про проблеми з мобільним інтернетом.

В районі "Башнєфть-УНПЗ" бачать дим / Відео з телеграм-каналу Supernova+

У Башкортостані раніше було оголошено безпілотну небезпеку. В аеропорту Уфи було запроваджено план "Килим", згодом тимчасові обмеження зняли.

Місцеві жителі бідкаються про невідомі дрони у Башкортостані / Відео з телеграм-каналу Supernova+

Варто зазначити, що "Башнєфть-УНПЗ", розташована за близько 1 400 кілометрів від кордонів України. Це вже четверта атака на Башкортостан протягом останнього місяця.

До речі, експерт з США Марк Тот заявив в етері 24 Каналу, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Такі атаки можуть нести за собою гуманітарні наслідки для росіян.

Коли ще НПЗ в Башкортостані атакували українські дрони?