В Донецке прогремели мощные взрывы, над городом столб дыма
- Утром 17 сентября в оккупированном Донецке прогремели по меньшей мере пять взрывов, над городом поднялся столб дыма.
- Взрывы слышали в Петровском районе, последствия атаки пока не сообщались.
Утром 17 сентября во временно оккупированном Донецке слышали взрывы. Над городом поднимается столб дыма.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
Смотрите также "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование
Что известно о прилетах в Донецке?
Утром в оккупированном Донецке слышали по меньшей мере 5 взрывов, телеграмм-каналы пишут о попадании.
Последствия атаки по Донецку / фото местные паблики
Как утверждают местные жители, взрывы прогремели в Петровском районе города. В сети распространяют фотографии очевидцев, на которых видно огромный столб серого дыма, что свидетельствует о значительных прилетах.
Над Донецком виднеется дым / фото местные паблики
О последствиях атаки пока не сообщалось.
Что происходит в Донецке / фото местные паблики
Что известно о предыдущей атаке на Донецк?
8 сентября жители оккупированной территории Донетчины сообщали о комбинированной атаке на регион. Вечером в небе фиксировали сразу несколько групп беспилотников, а за ними последовали ракетные удары.
Известно, что под ударом оказался бывший завод "Топаз" в Донецке. Территорию промзоны оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что украинские военные могли использовать ракету Storm Shadow / SCALP или украинскую ракету "Ад". А вот авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что это могла быть ракета "Фламинго" или "Паляница". Официально Украина пока объявляла детали.
Через несколько дней Генштаб подтвердил, что 8 сентября Силы обороны нанесли удар по командным пунктам группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск вооруженных сил России, которые были размещены в Донецкой области.