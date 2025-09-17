У Донецьку пролунали потужні вибухи, над містом стовп диму
- Уранці 17 вересня в окупованому Донецьку пролунали щонайменше п'ять вибухів, над містом піднявся стовп диму.
- Вибухи чули в Петровському районі, наслідки атаки поки що не повідомлялися.
Уранці 17 вересня у тимчасово окупованому Донецьку чули вибухи. Над містом здіймається стовп диму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.
Що відомо про прильоти у Донецьку?
Вранці у окупованому Донецьку чули щонайменше 5 вибухів, телеграм-канали пишуть про влучання.
Наслідки атаки по Донецьку / фото місцеві пабліки
Як стверджують місцеві жителі, вибухи пролунали у Петровському районі міста. У мережі поширюють фотографії очевидців, на яких видно величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні прильоти.
Над Донецьком видніється дим / фото місцеві пабліки
Про наслідки атаки поки що не повідомлялося.
Що відбувається у Донецьку / фото місцеві пабліки
Що відомо про попередню атаку на Донецьк?
8 вересня жителі окупованої території Донеччини повідомляли про комбіновану атаку на регіон. Увечері у небі фіксували відразу кілька груп безпілотників, а за ними пролунали ракетні удари.
Відомо, що під ударом опинився колишній завод "Топаз" у Донецьку. Територію промзони окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу.
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що українські військові могли використати ракету Storm Shadow / SCALP або ж українську ракету "Пекло". А от авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, що це могла бути ракета "Фламінго" або ж "Паляниця". Офіційно Україна поки що оголошувала деталі.
За кілька днів Генштаб підтвердив, що 8 вересня Сили оборони завдали удару по командних пунктах угруповання військ (сил) "Центр" і 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ збройних сил Росії, які були розміщені на Донеччині.