17 вересня, 11:48
У Донецьку пролунали потужні вибухи, над містом стовп диму

Дмитро Усик
Основні тези
  • Уранці 17 вересня в окупованому Донецьку пролунали щонайменше п'ять вибухів, над містом піднявся стовп диму.
  • Вибухи чули в Петровському районі, наслідки атаки поки що не повідомлялися.

Уранці 17 вересня у тимчасово окупованому Донецьку чули вибухи. Над містом здіймається стовп диму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

Що відомо про прильоти у Донецьку?

Вранці у окупованому Донецьку чули щонайменше 5 вибухів, телеграм-канали пишуть про влучання.

Наслідки атаки по Донецьку / фото місцеві пабліки

Як стверджують місцеві жителі, вибухи пролунали у Петровському районі міста. У мережі поширюють фотографії очевидців, на яких видно величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні прильоти.

Над Донецьком видніється дим / фото місцеві пабліки

Про наслідки атаки поки що не повідомлялося.

Що відбувається у Донецьку / фото місцеві пабліки

Що відомо про попередню атаку на Донецьк?

  • 8 вересня жителі окупованої території Донеччини повідомляли про комбіновану атаку на регіон. Увечері у небі фіксували відразу кілька груп безпілотників, а за ними пролунали ракетні удари.

  • Відомо, що під ударом опинився колишній завод "Топаз" у Донецьку. Територію промзони окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу.

  • Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що українські військові могли використати ракету Storm Shadow / SCALP або ж українську ракету "Пекло". А от авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, що це могла бути ракета "Фламінго" або ж "Паляниця". Офіційно Україна поки що оголошувала деталі.

  • За кілька днів Генштаб підтвердив, що 8 вересня Сили оборони завдали удару по командних пунктах угруповання військ (сил) "Центр" і 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ збройних сил Росії, які були розміщені на Донеччині.