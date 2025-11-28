Взрывы слышали в Харькове
- Вечером 28 ноября в Харькове прогремели взрывы.
- Из-за взрывов пострадал один человек, а жителей области призвали выключить электроприборы из-за возможных перепадов электроэнергии.
Россия продолжает терроризировать Украину разными видами вооружения. Взрывы вечером 28 ноября раздались в Харькове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Что известно о взрывах в Харькове?
Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину в 20:33.
Мониторы писали, что 2 КАБы пересекали границу в направлении Липцов и двигались в направлении Харькова.
В городе взрывы! Будьте осторожны!
– написал Игорь Терехов уже в 20:39.
Из-за этого в Немышлянском районе пострадал один человек, а на место атаки выехали все экстренные службы.
Информация о разрушениях не поступала.
В 20:41 мониторинговые ресурсы сообщили, что были новые пуски КАБов на Волчанск/Терновую.
По состоянию на 20:43 угроз для самого Харькова уже не было.
Но жителей области призвали в целях безопасности выключить свои электроприборы.
"В связи с российскими ударами по энергетической инфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии", – объяснил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Последние атаки на Украину
Вечером 28 ноября Россия пыталась атаковать ракетами Х-47М2 "Кинжал" Староконстантинов. Примерно в 19:00 в Хмельницкой области слышали взрывы.
В этот же день оккупанты дважды атаковали объект критической инфраструктуры в Сумах. Пострадал 1 человек.
Сейчас мониторы предупреждают об угрозе ракетных обстрелов. В частности, в Черное море выведен ракетоноситель с боезапасом до 6 крылатых ракет, а также зафиксирована подготовка к применению самолетов Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, МиГ-31К, развертывание пусковых установок "Искандер-М/К".