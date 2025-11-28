Вибухи чули у Харкові

Росія продовжує тероризувати Україну різними видами озброєння. Вибухи увечері 28 листопада пролунали у Харкові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами", також злітав МіГ-31К і були пуски ракет

Що відомо про вибухи у Харкові?

Повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщину о 20:33.

Монітори писали, що 2 КАБи перетинали кордон в напрямку Липців і рухалися у напрямку Харкова.

У місті вибухи! Будьте обережні!

– написав Ігор Терехов уже о 20:39.

О 20:41 моніторингові ресурси повідомили, що були нові пуски КАБів на Вовчанськ/Тернову.

Станом на 20:43 загроз для самого Харкова уже не було.

Але мешканців області закликали задля безпеки вимкнути свої електроприбори.

"У зв'язку з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії", – пояснив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Останні атаки на Україну