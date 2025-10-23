Пробиваем путь в Крым: авиаэксперт указал на серьезные потери россиян

В течение последних месяцев Украина усиленно работает над тем, чтобы выбивать вражескую ПВО в направлении временно оккупированного Крыма. Уже есть хорошие результаты, которые позволяют дотянуться до "жирных целей".

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, Украина готовится к дальнейшим ударам по временно оккупированному Крыму. Еще в августе СБУ уничтожала на маршруте к полуострову много различных средств радиолокационного наблюдения.

К теме Пламя вспыхнуло с новой силой: на нефтебазе в Гвардейском до сих пор продолжается пожар

Что уже потеряла Россия в Крыму?

Как отметил Криволап, параллельно по Крыму работало Главное управление разведки. Там удалось уничтожить вертолет Ми-8, ряд ценных радиолокационных систем и т.д. Также СБУ выбило и пусковые, и радар к системе С-400.

Были уничтожены и радары, которые позволяют обнаруживать низко летящие цели. Сейчас я вижу, что из этой маленькой "тропинки", которая была вдоль Крыма, сделали уже "автобан". И по нему уже пошли удары по Гвардейскому, по Каче, по Феодосии,

– отметил Криволап.

Также постоянно идут атаки по российским аэродромам. И одно из недавних достижений – оккупанты сами сбили свой Су-30СМ.

Взрывы в Крыму: кратко