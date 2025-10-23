Пробиваем путь в Крым: авиаэксперт указал на серьезные потери россиян
- Украина активно работает над уничтожением вражеских систем ПВО и радиолокаций в Крыму, достигнув значительных успехов.
- Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал о том, как Украина работает по вражеским целям в оккупированном Крыму.
В течение последних месяцев Украина усиленно работает над тем, чтобы выбивать вражескую ПВО в направлении временно оккупированного Крыма. Уже есть хорошие результаты, которые позволяют дотянуться до "жирных целей".
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, Украина готовится к дальнейшим ударам по временно оккупированному Крыму. Еще в августе СБУ уничтожала на маршруте к полуострову много различных средств радиолокационного наблюдения.
Что уже потеряла Россия в Крыму?
Как отметил Криволап, параллельно по Крыму работало Главное управление разведки. Там удалось уничтожить вертолет Ми-8, ряд ценных радиолокационных систем и т.д. Также СБУ выбило и пусковые, и радар к системе С-400.
Были уничтожены и радары, которые позволяют обнаруживать низко летящие цели. Сейчас я вижу, что из этой маленькой "тропинки", которая была вдоль Крыма, сделали уже "автобан". И по нему уже пошли удары по Гвардейскому, по Каче, по Феодосии,
– отметил Криволап.
Также постоянно идут атаки по российским аэродромам. И одно из недавних достижений – оккупанты сами сбили свой Су-30СМ.
Взрывы в Крыму: кратко
- Украина дважды атаковала нефтеперерабатывающий завод в Феодосии 7 и 13 октября. Там удалось уничтожить по меньшей мере 11 резервуаров.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, какие цели в Крыму являются приоритетными для Украины. Речь идет не только о НПЗ.
- Недавно российские оккупанты сбили в Крыму собственный самолет. Так они отражали атаку Сил обороны Украины.