Пробиваємо шлях до Криму: авіаексперт вказав на серйозні втрати росіян
- Україна активно працює над знищенням ворожих систем ППО та радіолокацій в Криму, досягнувши значних успіхів.
- Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів про те, як Україна працює по ворожих цілях в окупованому Криму.
Упродовж останніх місяців Україна посилено працює над тим, аби вибивати ворожу ППО в напрямку тимчасово окупованого Криму. Вже є хороші результати, які дозволяють дотягнутися до "жирних цілей".
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, Україна готується до подальших ударів по тимчасово окупованому Криму. Ще в серпні СБУ знищувала на маршруті до півострова багато різних засобів радіолокаційного спостереження.
Що вже втратила Росія в Криму?
Як наголосив Криволап, паралельно по Криму працювало Головне управління розвідки. Там вдалося знищили гелікоптер Мі-8, низку коштовних радіолокаційних систем тощо. Також СБУ вибило і пускові, і радар до системи С-400.
Були знищені і радари, які дозволяють виявляти цілі, що низько летять. Зараз я бачу, що з цієї маленької "стежки", яка була вздовж Криму, зробили вже "автобан". І по ньому вже пішли удари по Гвардійському, по Качі, по Феодосії,
– зазначив Криволап.
Також постійно йдуть атаки по російських аеродромах. І одне з нещодавніх досягнень – окупанти самі збили свій Су-30СМ.
Вибухи в Криму: коротко
- Україна двічі атакувала нафтопереробний завод у Феодосії 7 та 13 жовтня. Там вдалося знищити щонайменше 11 резервуарів.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, які цілі в Криму є пріоритетними для України. Йдеться не лише про НПЗ.
- Нещодавно російські окупанти збили в Криму власний літак. Так вони відбивали атаку Сил оборони України.