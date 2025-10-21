В ГУР провели очередную успешную операцию. Им удалось поразить дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме в Джанкое, что во временно оккупированном Крыму.

Сейчас идет проработка различных вариантов на полуострове. Как отметил в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, Украина разрабатывает сценарии борьбы.

Что еще ждет россиян в Крыму?

Продолжается системная работа по уничтожению российских систем локации, радиоэлектронной борьбы. В целом это можно назвать подготовкой к освобождению Крыма и проведению серьезных атак с воздуха.

Эта работа продолжается уже третий месяц. Мы работаем по вражеским объектам в Крыму, а также по Новороссийску. Я думаю, определенные действия будут и мы увидим несколько атак, которые должны "накрыть" военные объекты в Крыму,

– отметил Роман Свитан.

Говорится об ударах исключительно по военным возможностям врага, в частности стационарных. Их более 100 только на полуострове. Говоря об ударе по РЛС в Джанкое, стоит понимать, что она была на аэродроме, куда садятся российские вертолеты.

Также аэродром используют как площадку для развертывания радиотехнических войск России. Военный хаб в Джанкое является очень важным, ведь связывает Керчь, Севастополь и направление фронта на Херсон и Запорожье.

Что известно об ударах по Крыму?