ГУР уничтожило новейшую РЛС в Джанкое, но это не единственная плохая новость для россиян в Крыму
- ГУР провело успешную операцию, уничтожив радиолокационную систему на аэродроме в Джанкое, что в оккупированном Крыму.
- Продолжается системная работа по уничтожению российских военных объектов в Крыму, подготовка к освобождению полуострова продолжается.
В ГУР провели очередную успешную операцию. Им удалось поразить дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме в Джанкое, что во временно оккупированном Крыму.
Сейчас идет проработка различных вариантов на полуострове. Как отметил в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, Украина разрабатывает сценарии борьбы.
Что еще ждет россиян в Крыму?
Продолжается системная работа по уничтожению российских систем локации, радиоэлектронной борьбы. В целом это можно назвать подготовкой к освобождению Крыма и проведению серьезных атак с воздуха.
Эта работа продолжается уже третий месяц. Мы работаем по вражеским объектам в Крыму, а также по Новороссийску. Я думаю, определенные действия будут и мы увидим несколько атак, которые должны "накрыть" военные объекты в Крыму,
– отметил Роман Свитан.
Говорится об ударах исключительно по военным возможностям врага, в частности стационарных. Их более 100 только на полуострове. Говоря об ударе по РЛС в Джанкое, стоит понимать, что она была на аэродроме, куда садятся российские вертолеты.
Также аэродром используют как площадку для развертывания радиотехнических войск России. Военный хаб в Джанкое является очень важным, ведь связывает Керчь, Севастополь и направление фронта на Херсон и Запорожье.
Что известно об ударах по Крыму?
- Под атаку беспилотников уже дважды попал НПЗ в Феодосии. Удалось уничтожить 11 резервуаров с горючим, еще несколько существенно повреждены. Вероятно, их не удастся восстановить.
- В Крыму регулярно поражают подстанции. Враг пытается их восстанавливать, но работа Сил обороны является системной. Состояние российских электросетей на полуострове сегодня критическое.
- Также в Крыму вспыхнула нефтебаза. Ее не могли погасить более 4 дней. Огонь и дым был настолько большими, что их видели за несколько километров.