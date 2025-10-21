ГУР знищило новітню РЛС у Джанкої, але це не єдина погана новина для росіян у Криму
- ГУР провело успішну операцію, знищивши радіолокаційну систему на аеродромі в Джанкої, що в окупованому Криму.
- Триває системна робота зі знищення російських військових об'єктів у Криму, підготовка до звільнення півострова продовжується.
У ГУР провели чергову успішну операцію. Їм вдалося уразити дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму.
Наразі триває пропрацювання різних варіантів на півострові. Як зауважив в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, Україна розробляє сценарії боротьби.
Що ще чекає росіян у Криму?
Триває системна робота зі знищення російських систем локації, радіоелектронної боротьби. Загалом це можна назвати підготовкою до звільнення Криму та проведення серйозних атак з повітря.
Ця робота триває вже третій місяць. Ми працюємо по ворожих обʼєктах у Криму, а також по Новоросійську. Я думаю, певні дії будуть і ми побачимо декілька атак, які мають "накрити" воєнні об'єкти в Криму,
– наголосив Роман Світан.
Мовиться про удари виключно по військових спроможностях ворога, зокрема стаціонарних. Їх є понад 100 лише на півострові. Говорячи про удар по РЛС в Джанкої, варто розуміти, що вона була на аеродромі, куди сідають російські гелікоптери.
Також аеродром використовують як майданчик для розгортання радіотехнічних військ Росії. Воєнний хаб у Джанкої є дуже важливим, адже зв'язує Керч, Севастополь і напрямок фронту на Херсон та Запоріжжя.
Що відомо про удари по Криму?
- Під атаку безпілотників уже двічі потрапив НПЗ у Феодосії. Вдалося знищити 11 резервуарів з пальним, ще декілька суттєво пошкоджені. Ймовірно, їх не вдасться відновити.
- У Криму регулярно уражають підстанції. Ворог намагається їх відновлювати, але робота Сил оборони є системною. Стан російських електромереж на півострові сьогодні критичний.
- Також у Криму спалахнула нафтобаза. Її не могли погасити понад 4 дні. Вогонь і дим був настільки великими, що їх бачили за декілька кілометрів.