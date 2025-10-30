Москву снова атакуют дроны: в городе – взрывы, аэропорты закрываются
- Ночью 30 октября дроны атаковали Россию.
- В ряде городов закрывались аэропорты.
- Взрывы слышали под Москвой.
Ночью 30 октября в нескольких областях России раздавались взрывы. Из-за атаки дронов закрывались аэропорты.
Так, телеграмм-каналы сообщали около 02:00, что в Москве, Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле аэропорты временно прекратили работу из-за воздушной опасности, передает 24 Канал.
Смотрите также Еще минус 3: украинские дроны успешно попали по НПЗ и ГПЗ в России
Что известно об атаке на Москву?
Так, аэропорт "Внуково" прекратил прием и вылет самолетов. Этот аэродром расположен примерно в 28 километрах к юго-западу от центра Москвы.
В сети пишут, что из-за атаки дронов два самолета не могут приземлиться во "Внуково". Они вынужденно кружат в районе города Владимир. Один из них – из Ферганы (Узбекистан), а другой – с Дубая (ОАЭ).
Также известно о задержке пяти рейсов на прилет и вылет и один отмененный.
Режим "Ковер" ввели в другом столичном аэропорту "Домодедово".
Тем временем в Московской области раздавались взрывы. По меньшей мере три прогремели в подмосковной Коломне.
В период с 02:00 по 02:40 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести беспилотниках, которые якобы сбили на подлете к российской столице. Чиновник заявил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Заметим, что это уже четвертая атака на Москву за последнюю неделю.
Какие последствия последних атак Украины на Россию?
- В Брянской области поражена подстанция "Новобрянская", которая является важным энергетическим объектом.
- В ночь на 29 октября под атакой дронов оказался химический завод "Ставролен" в Буденновске, основной производитель полиэтилена и полипропилена.
- В России горел Марийский НПЗ в селе Табашино, который расположен в 1000 километрах от границы Украины.
- В Ульяновской области России на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл" произошло от 5 до 8 взрывов, вызванных атакой дронов.