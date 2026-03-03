Взрывы в Николаеве: туда летела скоростная цель
- Взрывы слышали утром 3 марта в Николаеве из-за скоростной цели на область.
- О возможных последствиях пока не сообщают.
Взрывы прогремели утром 3 марта в Николаеве. Туда летела скоростная цель.
Об этом пишет Суспильное.
Что известно о взрыве в Николаеве?
Массово воздушная тревога распространилась по Николаевской области в 8:27.
До этого угроза была только для одного района – Баштанского. Там в 7:59 фиксировали БпЛА на юге от населенного пункта Снигиревка. Он летел западным курсом.
А уже в 8:26 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для всей Николаевщины и еще ряда областей.
Скоростная цель мимо Николаева курс северо-западный
– писали в ВС через несколько минут.
В 8:33 появилась информация о взрывах. По данным мониторинговых каналов, последний раз баллистическую цель фиксировали в направлении Вознесенска.
В 8:57 угроза применения баллистического вооружения миновала. О возможных последствиях атаки местные власти пока не сообщают.
К слову, президент Зеленский отмечал, что события на Ближнем Востоке показали, насколько сложным является обеспечение полной защиты от ракет. Поэтому это подчеркнуло необходимость усиления развития противоракетной и противодроновой обороны в Европе.
Последние атаки на Украину
Поздно вечером 2 марта громко было в Киеве и области. Регион атаковали "Шахеды".
Неспокойно было ночью и в Одесской области. Там повреждены портовые и транспортные объекты. К счастью, пожаров и пострадавших нет.