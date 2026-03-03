Взрывы в Николаеве: туда летела скоростная цель

Взрывы прогремели утром 3 марта в Николаеве. Туда летела скоростная цель.

Об этом пишет Суспильное.

Смотрите также В Киеве гремели взрывы, для некоторых регионов сохраняется угроза: куда движутся вражеские дроны

Что известно о взрыве в Николаеве?

Массово воздушная тревога распространилась по Николаевской области в 8:27.

До этого угроза была только для одного района – Баштанского. Там в 7:59 фиксировали БпЛА на юге от населенного пункта Снигиревка. Он летел западным курсом.

А уже в 8:26 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для всей Николаевщины и еще ряда областей.

Скоростная цель мимо Николаева курс северо-западный

– писали в ВС через несколько минут.

В 8:33 появилась информация о взрывах. По данным мониторинговых каналов, последний раз баллистическую цель фиксировали в направлении Вознесенска.

В 8:57 угроза применения баллистического вооружения миновала. О возможных последствиях атаки местные власти пока не сообщают.

К слову, президент Зеленский отмечал, что события на Ближнем Востоке показали, насколько сложным является обеспечение полной защиты от ракет. Поэтому это подчеркнуло необходимость усиления развития противоракетной и противодроновой обороны в Европе.

Последние атаки на Украину