Вибухи у Миколаєві: туди летіла швидкісна ціль

Вибухи пролунали вранці 3 березня у Миколаєві. Туди летіла швидкісна ціль.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух у Миколаєві?

Масово повітряна тривога поширилася Миколаївською областю о 8:27.

До цього загроза була лише для одного району – Баштанського. Там о 7:59 фіксували БпЛА на півдні від населеного пункту Снігурівка. Він летів західним курсом.

А уже о 8:26 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для усієї Миколаївщини та ще низки областей.

Швидкісна ціль повз Миколаїв курс північно-західний

– писали у ПС через кілька хвилин.

О 8:33 з'явилася інформація про вибухи. За даними моніторингових каналів, востаннє балістичну ціль фіксували у напрямку Вознесенська.

О 8:57 загроза застосування балістичного озброєння минула. Про можливі наслідки атаки місцева влада наразі не повідомляє.

До слова, президент Зеленський зауважував, що події на Близькому Сході показали, наскільки складним є забезпечення повного захисту від ракет. Тож це підкреслило необхідність посилення розвитку протиракетної та протидронової оборони в Європі.

