Про це пише Суспільне.
Дивіться також У Києві гриміли вибухи, для деяких регіонів зберігається загроза: куди рухаються ворожі дрони
Що відомо про вибух у Миколаєві?
Масово повітряна тривога поширилася Миколаївською областю о 8:27.
До цього загроза була лише для одного району – Баштанського. Там о 7:59 фіксували БпЛА на півдні від населеного пункту Снігурівка. Він летів західним курсом.
А уже о 8:26 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для усієї Миколаївщини та ще низки областей.
Швидкісна ціль повз Миколаїв курс північно-західний
– писали у ПС через кілька хвилин.
О 8:33 з'явилася інформація про вибухи. За даними моніторингових каналів, востаннє балістичну ціль фіксували у напрямку Вознесенська.
О 8:57 загроза застосування балістичного озброєння минула. Про можливі наслідки атаки місцева влада наразі не повідомляє.
До слова, президент Зеленський зауважував, що події на Близькому Сході показали, наскільки складним є забезпечення повного захисту від ракет. Тож це підкреслило необхідність посилення розвитку протиракетної та протидронової оборони в Європі.
Останні атаки на Україну
Пізно увечері 2 березня гучно було у Києві та області. Регіон атакували "Шахеди.
Неспокійно було вночі й на Одещині. Там пошкоджено портові та транспортні об'єкти. На щастя, пожеж і постраждалих немає.