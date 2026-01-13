Укр Рус
24 Канал Новости Украины Взрывы в Одессе: город массированно атаковали БпЛА
13 января, 03:01
2
Обновлено - 03:11, 13 января

Взрывы в Одессе: город массированно атаковали БпЛА

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Одессу массово атаковали беспилотники.
  • Местные слышали взрывы и работу ПВО.

Одессу атаковали дроны врага. Местные слышали взрывы и работу ПВО.

О массированном налете БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 13 января?

Воздушную тревогу объявляли в разных районах Одесской области в течение суток несколько раз. В Одесском районе и Одессе, в частности, ее объявили и ночью 13 января в 02:21. Во время тревоги Воздушные силы сообщили о значительной угрозе для областного центра.

Массированная атака БпЛА на Одессу, находитесь в безопасных местах, 
– написали военные в социальных сетях.

Местные сообщества в телеграмме сообщали о взрывах, которые слышно в городе, и о работе сил ПВО.

Где еще раздавались взрывы в Украине за эти сутки?

  • По Киеву вражеская армия нанесла баллистический удар. После серии взрывов известно о перебоях со светом в области.
  • В Павлограде еще вечером были взрывы и произошли резкие скачки напряжения, поэтому исчез свет в некоторых районах.
  • И несколько серий взрывов раздавалось в пригороде Харькова, там известно о двух погибших и нескольких раненых людей.