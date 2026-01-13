Вибухи в Одесі: місто масовано атакували БпЛА

Одесу атакували дрони ворога. Місцеві чули вибухи та роботу ППО.

Про масований наліт БпЛА повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 13 січня?

Повітряну тривогу оголошували у різних районах Одеської області впродовж доби кілька разів. В Одеському районі та Одесі, зокрема, її оголосили й уночі 13 січня о 02:21. Під час тривоги Повітряні сили повідомили про значну загрозу для обласного центру.

Масована атака БпЛА на Одесу, перебувайте у безпечних місцях,

– написали військові у соціальних мережах.

Місцеві спільноти у телеграмі повідомляли про вибухи, які чутно у місті, та про роботу сил ППО.

Де ще лунали вибухи в Україні цієї доби?