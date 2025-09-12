Ночь на 12 сентября выдалась для России неспокойной. Так, там жаловались на атаку неизвестных дронов.

Более 200 дронов атаковали этой ночью страну-агрессора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны, где заявили об "успешной" работе их "пе-ве-о".

Что известно о взрывах в России?

Ночью 12 сентября в ряде регионов России раздавались взрывы. Под утро в минобороны страны-агрессора заявили, что в течение минувшей ночи средствами ПВО якобы было "перехвачено и уничтожено" 221 БпЛА.

85 БпЛА – над территорией Брянской области,

42 БЛА – над территорией Смоленской области,

28 БпЛА – над территорией Ленинградской области,

18 БпЛА – над территорией Калужской области,

14 БпЛА – над территорией Новгородской области,

9 БпЛА – над территорией Орловской области,

9 БпЛА – над территорией Московского региона,

7 БпЛА – над территорией Белгородской области,

3 БпЛА – над территорией Ростовской области,

3 БпЛА – над территорией Тверской области,

1 БпЛА – над территорией Псковской области,

1 БпЛА – над территорией Тульской области,

1 БпЛА – над территорией Курской области.

Губернаторы этих областей в своих соцсетях также поспешили отчитаться об "успешном" отражении нашествия дронов.

К словам, губернатор Смоленской области заявил, что по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что на некоторых улицах зафиксировано падение обломков. Он добавил, что в порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Он заявляет, что "сработала система пожаротушения".

Добавим, что дроны в целом летали во многих регионах, в частности, кроме перечисленных выше, еще в Чувашии, Волгоградской области, Рязанской, Самарской и еще ряде.

К слову, ночью Росавиация также остановила работу 4 российских аэропортов.

Временные ограничения ввели в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Петербурга, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. По его словам, решение было принято ночью.

