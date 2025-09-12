Более 200 дронов атаковали этой ночью страну-агрессора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны, где заявили об "успешной" работе их "пе-ве-о".
Смотрите также Не только Смоленск: БпЛА атаковали окрестности Москвы и Санкт-Петербурга
Что известно о взрывах в России?
Ночью 12 сентября в ряде регионов России раздавались взрывы. Под утро в минобороны страны-агрессора заявили, что в течение минувшей ночи средствами ПВО якобы было "перехвачено и уничтожено" 221 БпЛА.
- 85 БпЛА – над территорией Брянской области,
- 42 БЛА – над территорией Смоленской области,
- 28 БпЛА – над территорией Ленинградской области,
- 18 БпЛА – над территорией Калужской области,
- 14 БпЛА – над территорией Новгородской области,
- 9 БпЛА – над территорией Орловской области,
- 9 БпЛА – над территорией Московского региона,
- 7 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 3 БпЛА – над территорией Ростовской области,
- 3 БпЛА – над территорией Тверской области,
- 1 БпЛА – над территорией Псковской области,
- 1 БпЛА – над территорией Тульской области,
- 1 БпЛА – над территорией Курской области.
Губернаторы этих областей в своих соцсетях также поспешили отчитаться об "успешном" отражении нашествия дронов.
К словам, губернатор Смоленской области заявил, что по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что на некоторых улицах зафиксировано падение обломков. Он добавил, что в порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Он заявляет, что "сработала система пожаротушения".
Добавим, что дроны в целом летали во многих регионах, в частности, кроме перечисленных выше, еще в Чувашии, Волгоградской области, Рязанской, Самарской и еще ряде.
К слову, ночью Росавиация также остановила работу 4 российских аэропортов.
Временные ограничения ввели в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Петербурга, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. По его словам, решение было принято ночью.
Предыдущие атаки по России: последние новости
В понедельник, 8 сентября, в российской Пензе прогремела серия взрывов. В результате атаки была выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов.
В ночь на 9 сентября дроны атаковали Россию. Тогда на нефтебазе в Белгородской области вспыхнул пожар. Пожар возник на нефтебазе в поселке Прохоровка. Только утром губернатор сообщил, что его ликвидировали.
Накануне, 7 сентября, были поражены важные объекты России. В частности, линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в Брянской области и Ильский НПЗ в Краснодарском крае.