Ніч проти 12 вересня видалася для Росії неспокійною. Так, там бідкалися на атаку невідомих дронів.

Понад 200 дронів атакували цієї ночі країну-агресорку. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське міноборони, де заявили про "успішну" роботу їхньої "пе-ве-о".

Що відомо про вибухи в Росії?

Вночі 12 вересня в низці регіонів Росії лунали вибухи. Під ранок в міноборони країни-агресорки заявили, що протягом минулої ночі засобами ППО нібито було "перехоплено та знищено" 221 БпЛА.

85 БпЛА – над територією Брянської області,

42 БпЛА – над територією Смоленської області,

28 БпЛА – над територією Ленінградської області,

18 БпЛА – над територією Калузької області,

14 БпЛА – над територією Новгородської області,

9 БпЛА – над територією Орловської області,

9 БпЛА – над територією Московського регіону,

7 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

3 БпЛА – над територією Ростовської області,

3 БпЛА – над територією Тверської області,

1 БпЛА – над територією Псковської області,

1 БпЛА – над територією Тульської області,

1 БпЛА – над територією Курської області.

Губернатори цих областей у своїх соцмережах також поспішили відзвітувати про "успішне" відбиття навали дронів.

До слова, губернатор Смоленської області заявив, що за попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. На місцях падіння уламків працюють оперативні служби.

Глава Ленінградської області Олександр Дрозденко зазначив, що на деяких вулицях зафіксовано падіння уламків. Він додав, що в порту Приморськ ліквідується займання на одному із суден. Він заявляє, що "спрацювала система пожежогасіння".

Додамо, що дрони загалом літали у багатьох регіонах, зокрема, окрім перелічених вище, ще в Чувашії, Волгоградскій області, Рязанській, Самарській і ще низці.

До слова, вночі Росавіація також зупинила роботу 4 російських аеропортів.

Тимчасові обмеження ввели в аеропортах Іваново, Пскова, Ярославля та Петербурга, повідомив офіційний представник Росавіації Артем Кореняко в телеграм-каналі. За його словами, рішення було ухвалено вночі.

