Студент из Марокко был в шоке: дроны атаковали Рязань, в городе –пожар
- 15 ноября рано утром в Рязани слышали взрывы.
- В городе дроны атаковали важный объект оккупантов.
Утром 15 ноября беспилотники массированно ударили по российской Рязани. В городе слышали взрывы и видели пожар.
Ночью в Рязанской области России объявили воздушную тревогу в связи с угрозой беспилотников. Под утро мониторинговые каналы начали предупреждать, что большое количество БПЛА со всех сторон направляется на местный НПЗ в Рязани, передает 24 Канал.
Смотрите также Это изменит ход войны, – военный эксперт спрогнозировал, когда "Фламинго" массово полетят на РФ
Что известно об атаке на Рязань?
Около 04:00 началась атака на нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщали о более 10 взрывах.
В сети появились фото и видео НПЗ, охваченного огнем.
Последствия "визита" дронов на НПЗ в Рязани / Фото соцсети
Вспышка в Рязани: смотрите видео, содержит нецензурную лексику
Заметим, что Рязанский НПЗ принадлежит "Роснефти". Это один из стратегических заводов оккупантов, который, в частности, производит авиационное топливо для военных самолетов. Важен для топливного обеспечения Московского региона и других областей. Имеет годовую мощность переработки 17,1 миллиона тонн нефти (это около 6,1% от общего объема нефтепереработки в России).
Россияне обсуждают, куда попало: смотрите видео
НПЗ в Рязани неоднократно оказывался под ударами дронов, в частности нынешней осенью. Так, последний раз дроны атаковали этот завод 23 октября. Тогда в результате атаки была остановлена работа установки первичной перегонки нефти CDU-4 и нескольких смежных установок.
Пожар в городе: смотрите видео
Студент из Марокко реагирует на атаку дронов в Рязани: смотрите видео
Что известно о последних ударах по России?
- Украина продолжает серию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так, 14 ноября дроны атаковали Саратовский НПЗ. Кроме того, беспилотники и ракеты "Длинный Нептун" поразили нефтяной терминал в Новороссийске.
- Удар по Новороссийску остановил около 2% мировых поставок нефти. Также на два процента выросли цены на нефть в мире.
- Саратовский НПЗ тем временем остановил работу после атаки. Завод, важный для обеспечения российских войск, может оставаться нерабочим до конца ноября.