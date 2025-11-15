Студент из Марокко был в шоке: дроны атаковали Рязань, в городе –пожар

Утром 15 ноября беспилотники массированно ударили по российской Рязани. В городе слышали взрывы и видели пожар.

Ночью в Рязанской области России объявили воздушную тревогу в связи с угрозой беспилотников. Под утро мониторинговые каналы начали предупреждать, что большое количество БПЛА со всех сторон направляется на местный НПЗ в Рязани, передает 24 Канал.

Смотрите также Это изменит ход войны, – военный эксперт спрогнозировал, когда "Фламинго" массово полетят на РФ

Что известно об атаке на Рязань?

Около 04:00 началась атака на нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщали о более 10 взрывах.

В сети появились фото и видео НПЗ, охваченного огнем.

Последствия "визита" дронов на НПЗ в Рязани / Фото соцсети

Вспышка в Рязани: смотрите видео, содержит нецензурную лексику

Заметим, что Рязанский НПЗ принадлежит "Роснефти". Это один из стратегических заводов оккупантов, который, в частности, производит авиационное топливо для военных самолетов. Важен для топливного обеспечения Московского региона и других областей. Имеет годовую мощность переработки 17,1 миллиона тонн нефти (это около 6,1% от общего объема нефтепереработки в России).

Россияне обсуждают, куда попало: смотрите видео

НПЗ в Рязани неоднократно оказывался под ударами дронов, в частности нынешней осенью. Так, последний раз дроны атаковали этот завод 23 октября. Тогда в результате атаки была остановлена работа установки первичной перегонки нефти CDU-4 и нескольких смежных установок.

Пожар в городе: смотрите видео

Студент из Марокко реагирует на атаку дронов в Рязани: смотрите видео

Что известно о последних ударах по России?