Дрони атакували важливий об'єкт у Рязані: над містом – яскраве зарево

Вранці 15 листопада безпілотники масовано вдарили по російській Рязані. У місті чули вибухи та бачили пожежу.

Уночі у Рязанській області Росії оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою безпілотників. Під ранок моніторингові канали почали попереджати, що велика кількість БпЛА зі всіх сторін прямує на місцевий НПЗ у Рязані, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Рязань?

Близько 04:00 почалася атака на нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомляли про понад 10 вибухів.

У мережі з'явилися фото та відео НПЗ, охопленого вогнем.

Наслідки "візиту" дронів на НПЗ у Рязані / Фото соцмережі

Зауважимо, що Рязанський НПЗ належить "Роснефті". Це один із стратегічних заводів окупантів, який, зокрема, виробляє авіаційне паливо для військових літаків. Важливий для паливного забезпечення Московського регіону та інших областей. Має річну потужність переробки 17,1 мільйона тонн нафти (це близько 6,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії).

НПЗ у Рязані неодноразово опинявся під ударами дронів, зокрема цьогорічної осені. Так, востаннє дрони атакували цей завод 23 жовтня. Тоді внаслідок атаки була зупинена робота установки первинної перегонки нафти CDU-4 та кількох суміжних установок.

У міноборони Росії розповіли, що з 23:00 по 07:00 над 10 областями було перехоплено або знищено 64 українські безпілотники. Серед них – 25 над Рязанською областю.

Що відомо про останні удари по Росії?