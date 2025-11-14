Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, передає 24 Канал.

Чому Саратовський НПЗ зупинив роботу?

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження "Саратовського" НПЗ: на території підприємства сталися вибухи та подальша пожежа. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків.

У Генштабі зазначили, що цей завод відіграє роль у забезпеченні російських окупаційних військ. За інформацією Reuters, підприємство зупинило первинну переробку нафти та може залишатися неробочим щонайменше до кінця місяця.

Україна одним ударом зупинила близько 2% світових поставок нафти

  • Сили оборони України уразили порт Новоросійська, що призвело до тимчасового призупинення експорту нафти обсягом 2,2 мільйона барелів на добу.

  • Атака викликала зростання світових цін на нафту більш ніж на 2%.

  • У порту в Новоросійську "Довгими Нептунами" було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс", пускова установка зі складу ЗРК С-400 і сховище ракет.