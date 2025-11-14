Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, передає 24 Канал.

Чому Саратовський НПЗ зупинив роботу?

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження "Саратовського" НПЗ: на території підприємства сталися вибухи та подальша пожежа. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків.

У Генштабі зазначили, що цей завод відіграє роль у забезпеченні російських окупаційних військ. За інформацією Reuters, підприємство зупинило первинну переробку нафти та може залишатися неробочим щонайменше до кінця місяця.

Україна одним ударом зупинила близько 2% світових поставок нафти