Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, передает 24 Канал.
Почему Саратовский НПЗ остановил работу?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение "Саратовского" НПЗ: на территории предприятия произошли взрывы и последующий пожар. Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба.
В Генштабе отметили, что этот завод играет роль в обеспечении российских оккупационных войск. По информации Reuters, предприятие остановило первичную переработку нефти и может оставаться нерабочим как минимум до конца месяца.
Украина одним ударом остановила около 2% мировых поставок нефти
Силы обороны Украины поразили порт Новороссийска, что привело к временному приостановлению экспорта нефти объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Атака вызвала рост мировых цен на нефть более чем на 2%.
В порту в Новороссийске "Длинными Нептунами" был поражен нефтяной терминал "Шесхарис", пусковая установка из состава ЗРК С-400 и хранилище ракет.