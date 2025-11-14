Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, передает 24 Канал.

Почему Саратовский НПЗ остановил работу?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение "Саратовского" НПЗ: на территории предприятия произошли взрывы и последующий пожар. Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба.

В Генштабе отметили, что этот завод играет роль в обеспечении российских оккупационных войск. По информации Reuters, предприятие остановило первичную переработку нефти и может оставаться нерабочим как минимум до конца месяца.

Украина одним ударом остановила около 2% мировых поставок нефти