В ночь на 26 сентября украинские дроны наведались во вражеский тыл. Взрывы и пожары можно было наблюдать в Краснодарском крае и Ростовской области.

В оперативном штабе Кубани признали атаку ВСУ на Афипский НПЗ в Краснодарском крае, передает 24 Канал.

Что известно о поражении НПЗ в Краснодарском крае?

Отмечается, что в результате падения обломков беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Оккупанты говорят, что дрон "упал" на одну из установок. Возгорание якобы произошло на площади 30 квадратных метров, и его оперативно ликвидировали.

Между тем мониторинговые каналы отмечают, что, вероятно, по Афипскому НПЗ ударил дрон "Лютый". Также предполагают, что загорелась установка первичной переработки нефти.

Напомним, что Афипский НПЗ ранее уже был атакован. В ночь на 28 августа ВСУ поразили установку совместной переработки газа и газового конденсата.

Также дроны били по этому НПЗ ночью 7 августа. В результате попадания БПЛА пожар тогда тоже охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Обратите внимание! Афипский НПЗ расположен в 3 километрах от Афипска и специализируется на производстве различных нефтепродуктов для экспорта. Мощность переработки нефти на заводе составляет около 6,25 миллиона тонн в год, а расстояние до подконтрольной Украине территории более 360 километров. Расположение в Краснодарском крае делает этот НПЗ важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией.

