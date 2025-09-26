У ніч проти 26 вересня українські дрони навідалися до ворожого тилу. Вибухи та пожежі можна було спостерігати у Краснодарському краї та Ростовській області.

В оперативному штабі Кубані визнали атаку ЗСУ на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, передає 24 Канал.

Що відомо про ураження НПЗ у Краснодарському краї?

Зазначається, що внаслідок падіння уламків безпілотника на території нафтопереробного заводу сталася пожежа. Окупанти кажуть, що дрон "упав" на одну із установок. Загоряння нібито відбулося на площі 30 квадратних метрів, і його оперативно ліквідували.

Тим часом моніторингові канали зауважують, що, ймовірно, по Афіпському НПЗ вдарив дрон "Лютий". Також припускають, що загорілася установка первинної переробки нафти.

Нагадаємо, що Афіпський НПЗ раніше вже був атакований. У ніч проти 28 серпня ЗСУ уразили установку спільної переробки газу та газового конденсату.

Також дрони били по цьому НПЗ уночі 7 серпня. Внаслідок влучання БпЛА пожежа тоді теж охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Зверніть увагу! Афіпський НПЗ розташований за 3 кілометри від Афіпська та спеціалізується на виробництві різноманітних нафтопродуктів для експорту. Потужність перероблення нафти на заводі складає близько 6,25 мільйона тонн на рік, а відстань до підконтрольної Україні території понад 360 кілометри. Розташування в Краснодарському краї робить цей НПЗ важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією.

Що ще атакували дрони у Росії?