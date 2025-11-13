Ракеты "Фламинго", дроны "Барс" и "Лютый" успешно атаковали десятки объектов в России и на ВОТ

В ночь на 13 ноября Силы обороны нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Под атакой были нефтебазы, стоянка с вертолетами и не только.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Что удалось поразить Силам обороны ночью 13 ноября?

В Генштабе отметили, что украинским оружием поражен ряд важных объектов оккупантов ночью 13 ноября. Так, в оккупированном Крыму есть попадания по:

предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал";

стоянке вертолетов;

местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское";

радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5 общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.

Также наши защитники поражали объекты на территории России. Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый"", – отметили в Генштабе.

Украинские военные также показали видео, как осуществляли пуски украинского оружия по вражеским объектам.

Как украинские защитники осуществляли пуски по объектам врага / Видео Генштаба ВСУ

Отдельно о потерях врага в результате успешных украинских ударов рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что СБС ударили по: "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии (повторно за прошедшие трое суток), что является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов для армии оккупантов морским путем на Крымский полуостров и ВОТ Юга Украины. Базе хранения и обслуживания ударно-разведывательных БПЛА противника "Орион" в Кировском, что в Крыму. "Мадьяр" также показал работу наших защитников с 1 отдельного Центра беспилотных авиационных комплексов. Как защитники поразили вражеские объекты в Крыму / Видео с аккаунта Роберта "Мадьяра" Бровди в фейсбуке

Кстати, генерал украинской армии Николай Маломуж заявил в эфире 24 Канала, что Украина должна сосредоточиться на ударах по стратегическим объектам России. В частности, на аэродромах, пусковых установках, нефтеперерабатывающих заводах и энергетических центрах.

