Почти 115 дронов атаковали Россию: в Крыму, вероятно, прилет по даче "ФСБ", где останавливался Путин
- В ночь на 22 сентября дроны атаковали 11 регионов России, в том числе оккупированный Крым.
- В нескольких областях есть попадания и пожары.
В ночь на 22 сентября в 11 регионах России слышали взрывы. В частности, громко было в оккупированном Крыму.
Так, первыми на атаку беспилотников пожаловались жители аннексированного полуострова. Они рассказывали, что около 19:30 дроны начали бить по южному берегу Крыма. Сообщалось, что несколько прилетов произошло в Форосе, поселке недалеко от Ялты, передает 24 Канал.
Что именно дроны атаковали в оккупированном Крыму?
Оккупационные власти заявили об ударах БПЛА по нескольким объектам на территории санатория "Форос", есть пострадавшие и погибшие.
Интересно, что "Форос" является 5-звездочным, элитным местом отдыха. Еще в советские времена здесь отдыхали военные и чиновники.
Известно, что вечером 21 сентября ресторан в атакованном санатории был закрыт на спецобслуживание. Телеграм "Крымский ветер" пишет о том, что там могли находиться "важные гости".
Кроме того, россияне заявляли о загорании "сухой травы" в результате падения обломков беспилотника в Ялте
Обратите внимание! Между Форосом и Ялтой расположены четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание "Проект" проводило расследование и выяснило, что Владимир Путин занял сразу две государственные дачи – шестую и восьмую. Об этом пишет издание "Крым. Реалии".
"Крымский ветер" подчеркнул, что Путина на дачах не было, а российские чиновники – вполне возможно. Также российские СМИ писали о том, что ВСУ атаковали так звану дачу "ФСБ", где пару раз лично отдыхал диктатор.
К слову, утром ГУР сообщило, что в Крыму впервые в истории были поражены два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".
Где еще украинские дроны устроили "хлопок"?
По данным минобороны России, обезврежено 114 беспилотников, которые атаковали 11 регионов, включая Крым.
- по 25 – над территориями Ростовской области и Краснодарского края,
- 19 – над Белгородской областью,
- 13 – над Астраханской областью,
- 10 – над Крымом,
- 7 – над Брянской областью,
- 5 – над акваторией Азовского моря,
- по 3 – над территориями Ярославской и Волгоградской областей,
- 2 – над акваторией Черного моря,
- ️по 1 – над территориями Курской и Воронежской областей.
Губернатор Ростовской области заявил, что силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага. По его словам, в Миллеровском районе в хуторе Красная звезда вспыхнула сухая трава на площади 100 квадратных метров.
К слову, именно в районе Миллерово расположен одноименный военный аэродром.
Тем временем оперативный штаб Краснодарского края сообщает о пожаре на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Каневском районе. Также отмечается, что обломки беспилотников упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Из-за падения обломков загорелась и "трава" в промзоне.
Губернатор Белгородской области в свою очередь рассказал, что в Белгороде дрон сдетонировал возле здания городской администрации, в результате чего два человека получили ранения.
Что известно о последних взрывах в России?
- В Смоленске партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути к вражескому авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59, которыми Россия обстреливает украинские города.
- В ночь на 20 сентября дроны СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции трубопровода Куйбышев – Тихорецк, участвующих в экспорте нефти через порт Новороссийск. В результате ударов зафиксированы пожары на станциях "Зензеватка", "Совхозная-2" и "Самара", что привело к остановке перекачки нефти.
- Дальнобойные дроны СБУ поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, "Газпром Нефтехим Салават", в Башкортостане.