В ночь на 22 сентября в 11 регионах России слышали взрывы. В частности, громко было в оккупированном Крыму.

Так, первыми на атаку беспилотников пожаловались жители аннексированного полуострова. Они рассказывали, что около 19:30 дроны начали бить по южному берегу Крыма. Сообщалось, что несколько прилетов произошло в Форосе, поселке недалеко от Ялты, передает 24 Канал.

Смотрите также Путь по трубам в один конец: какова цель смертельных тактик россиян на фронте

Что именно дроны атаковали в оккупированном Крыму?

Оккупационные власти заявили об ударах БПЛА по нескольким объектам на территории санатория "Форос", есть пострадавшие и погибшие.

Интересно, что "Форос" является 5-звездочным, элитным местом отдыха. Еще в советские времена здесь отдыхали военные и чиновники.

Известно, что вечером 21 сентября ресторан в атакованном санатории был закрыт на спецобслуживание. Телеграм "Крымский ветер" пишет о том, что там могли находиться "важные гости".

Кроме того, россияне заявляли о загорании "сухой травы" в результате падения обломков беспилотника в Ялте

Обратите внимание! Между Форосом и Ялтой расположены четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание "Проект" проводило расследование и выяснило, что Владимир Путин занял сразу две государственные дачи – шестую и восьмую. Об этом пишет издание "Крым. Реалии".

"Крымский ветер" подчеркнул, что Путина на дачах не было, а российские чиновники – вполне возможно. Также российские СМИ писали о том, что ВСУ атаковали так звану дачу "ФСБ", где пару раз лично отдыхал диктатор.

К слову, утром ГУР сообщило, что в Крыму впервые в истории были поражены два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Где еще украинские дроны устроили "хлопок"?

По данным минобороны России, обезврежено 114 беспилотников, которые атаковали 11 регионов, включая Крым.

по 25 – над территориями Ростовской области и Краснодарского края,

19 – над Белгородской областью,

13 – над Астраханской областью,

10 – над Крымом,

7 – над Брянской областью,

5 – над акваторией Азовского моря,

по 3 – над территориями Ярославской и Волгоградской областей,

2 – над акваторией Черного моря,

️по 1 – над территориями Курской и Воронежской областей.

Губернатор Ростовской области заявил, что силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага. По его словам, в Миллеровском районе в хуторе Красная звезда вспыхнула сухая трава на площади 100 квадратных метров.

К слову, именно в районе Миллерово расположен одноименный военный аэродром.

Тем временем оперативный штаб Краснодарского края сообщает о пожаре на электроподстанции в станице Стародеревянковской в Каневском районе. Также отмечается, что обломки беспилотников упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Из-за падения обломков загорелась и "трава" в промзоне.

Губернатор Белгородской области в свою очередь рассказал, что в Белгороде дрон сдетонировал возле здания городской администрации, в результате чего два человека получили ранения.

Что известно о последних взрывах в России?